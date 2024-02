Um homem de 26 anos foi preso na noite desse domingo (11) com seis celulares escondidos dentro de um frigobar no quarto de um hotel no Centro de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, os militares foram acionados por uma pessoa que teve o celular furtado em um bloco de carnaval na região central da cidade. A vítima utilizou o rastreador do aparelho para descobrir que o suspeito estava em um hotel na Avenida Olegário Maciel.

Sabendo que os estabelecimentos da região são utilizados por quadrilhas criminosas para armazenar itens roubados durante o carnaval, os militares rapidamente se deslocaram para o local e fizeram contato com a recepcionista.

Ao subirem para o andar indicado, encontraram o suspeito saindo do quarto. Ele ficou nervoso e fingiu não ouvir o chamado dos militares, enquanto tentava descer as escadas. Mesmo assim, o rapaz foi abordado. Com ele, nada de ilícito foi encontrado. Questionado, o suspeito disse que estava no local apenas para utilizar o banheiro.

Os policiais entraram dentro do quarto do suspeito e encontraram seis celulares escondidos dentro de um frigobar. Três deles estavam enrolados em um papel alumínio, técnica utilizada para bloquear o rastreador do aparelho.

O rapaz estava dividindo o quarto com uma mulher, que não estava no local na hora da abordagem. Ela possui passagens por receptação e está foragida.

O homem foi preso e conduzido para a Delegacia da Polícia Civil.