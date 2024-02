Policial foi arrastado pelo carro do suspeito, mas não se feriu

Um homem, de 56 anos, foi baleado após atropelar um policial militar na noite desse domingo (11), no Bairro Alvorada, em Sabará, na Grande BH. Ele estava em uma festa de carnaval utilizando um Honda HRV clonado e teria se apresentado como policial civil.

De acordo com o boletim de ocorrência, algumas pessoas que estavam na festa suspeitaram que o homem estava armado e chamaram a polícia. Os militares abordaram o suspeito, que se apresentou como policial civil com uma carteira funcional da corporação e foi liberado.

Mesmo assim, o veículo utilizado por ele foi alvo de uma denúncia de adulteração e outros policiais aguardavam do lado de fora da festa para abordar o homem quando saísse do local.

Ao sair da festa, os policiais perceberam que o suspeito estava apressado indo em direção ao veículo. Eles tentaram abordar novamente, mas o homem entrou rapidamente no carro e arrancou. Para impedir a fuga, um policial segurou no vidro do carro e foi arrastado por alguns metros. Ele não se feriu.

Os policiais dispararam algumas vezes contra o carro. Dois tiros acertaram a mão e o joelho do suspeito, que parou o veículo e se entregou. Ele possui passagens na Justiça por estupro de vulnerável, adulteração de veículos, ameaça, agressão e registros na Justiça Militar.

O carro era clonado e o veículo original é do estado de São Paulo. Os militares fizeram contato com a dona, que confirmou que seu automóvel estava na garagem de casa. Também foram identificados sinais de adulteração no veículo falso.

O suspeito foi levado para o Hospital João XXIII, onde está internado sob escolta policial.

Em nota, a Polícia Civil informou que “deslocou a perícia no local para identificar e coletar vestígios que subsidiarão a investigação. A PCMG está lavrando o auto de prisão em flagrante delito.”