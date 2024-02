O bloco em que os foliões se lambuzam de lama desfilou nesta segunda-feira (12/2) na Avenida Augusto de Lima, esquina com a Rua Tenente Brito Melo, Bairro Barro Preto, Região Centro-Sul de Belo Horizonte.

"São 13 anos conectando o barro dos morros minerados de Minas com a lama dos mangues eletrizados de Pernambuco", diz o perfil do bloco Unidos do Barro Preto no Instagram. O cortejo é uma referência ao nome do bairro de Belo Horizonte e ao movimento pernambucano manguebeat.

