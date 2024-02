O edital para o sorteio de 5 mil credenciais para interessados em comercializar bebidas industrializadas em veículo de tração humana, em Belo Horizonte, foi publicado no Diário Oficial do Município desta sexta-feira (16/2).



Os credenciados terão direito à venda das bebidas (alcoólicas ou não) em eventos na cidade durante cinco anos, podendo a identificação ser prorrogada por igual período. A profissão é popularmente conhecida pelo nome de caixeiro.

Conforme explica a PBH, a comercialização só pode ser feita em veículos de tração humana com caixas térmicas de isopor ou de plástico com os adesivos que atestam a regularidade da prestação do serviço.

A identificação como caixeiro ocorre dentro do Programa Jornada Produtiva. As inscrições para o sorteio das credenciais terão início em 26 de fevereiro e seguem até 25 de abril, podendo ser feitas da seguinte forma:



Portal de Serviços da Prefeitura de Belo Horizonte: pesquisar pelo serviço de “Inscrição para o Credenciamento em Atividade de Comercialização de Bebidas em Veículo de Tração - Caixeiro”, clicar em “Solicitar” e realizar a inscrição de acordo com as instruções do sistema.



Presencialmente, de segunda a sexta-feira das 8h às 17h, em dias úteis, na Central de Relacionamento Presencial do BH Resolve (Rua dos Caetés, 342, Centro): antes do comparecimento, o interessado deve agendar horário no Portal da PBH, selecionar a categoria “Política Urbana - Regulação Urbana”, serviço “Editais SMPU - Atividades em Logradouro”.