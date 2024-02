Um homem, de 39 anos, foi morto a tiros na noite desse sábado (17/2), no bairro Madri, Região Norte de Belo Horizonte. O suspeito do crime, de 36 anos, foi identificado mas ainda não foi localizado.

Segundo o boletim de ocorrência, câmeras de segurança da rua Praça dos Touros flagraram o momento em que a vítima estava sentada em um cadeira na porta de um bar quando o suspeito saiu de casa armado, se aproximou da vítima e fez diversos disparos.

As imagens ainda mostram o momento em que o suspeito volta para a casa, busca uma motocicleta, se aproxima da vítima caída ao solo e faz outros disparos.

A Polícia Militar foi até a casa do suspeito e foi recebida pela mulher do homem. Segundo ela, pouco antes do crime, ela e o marido passaram em frente ao bar e a vítima proferiu dizeres a ela. Ela contou à PM que não se lembra do teor da fala, mas que o marido ficou inconformado.

Quando o casal chegou em casa, a mulher foi tomar banho e não viu o momento em que homem saiu da residência armado. Ela também não soube dizer para onde o suspeito foi.

A perícia da Polícia Civil foi acionada e constatou que a vítima foi baleada ao menos 11 vezes. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) e o caso será investigado.