Um idoso de 69 anos morreu, neste sábado (17/2), atropelado por um carro que entrava de ré em uma garagem na esquina das ruas Indiana e Jaboticabal, no Bairro Jardim América, na Região Oeste de Belo Horizonte.

Para os militares, o motorista, de 30 anos, disse que, depois de sinalizar, começou a dar ré para entrar na garagem, quando sentiu um impacto e ouviu um barulho. Ele desceu do carro e se deparou com o idoso caído no chão.

Uma testemunha confirmou a versão do motorista e disse ter presenciado o momento em que o idoso atravessou a calçada. A vítima, atendida pelo Serviço Móvel de Urgência (Samu), bateu a cabeça no meio-fio e morreu no local.

De acordo com a Polícia Militar (PMMG), o motorista ainda passou pelo teste do bafômetro, que não apontou uso de bebida alcoólica. Ele foi conduzido à delegacia para prestar depoimento.