A Polícia Militar apreendeu 732 pinos de cocaína, sete pedras de crack, quatro porções de pasta base de cocaína, um rádio comunicador e um revólver em um condomínio residencial, em Governador Valadares, nesta última quarta-feira (28/2). Quatro pessoas foram presas, sendo três homens, D. B. J., de 18 anos; M. C. O., de 18; J. S. S., 29, e uma mulher, C. A. S., 33.

Os militares receberam uma denúncia anônima de que uma gangue de traficantes estaria agindo dentro do Condomínio Zulmira Pereira, localizado na Rua Cristal, Bairro São Raimundo, sendo que a casa funcionava como base da quadrilha.

No momento em que a Polícia Militar chegou ao condomínio, os traficantes atiraram as drogas pela janela, para comparsas que estavam de prontidão, do lado de fora da casa. A droga foi levada e escondida em uma mata, nos fundos do condomínio, divisa com outro conglomerado de residências, o Condomínio Morada da Penha.

Os policiais fizeram uma varredura na área e encontraram as drogas, que estavam dentro de uma mochila. O material estava atrás de uma moita. Todos foram levados para a Delegacia de Plantão de Governador Valadares.