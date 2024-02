Dois suspeitos, de 21 e 23 anos, foram presos na noite de sábado (24/2), no Aglomerado da Serra, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, por participação em uma sessão de tortura contra um homem de 20 anos. A vítima foi espancada, teve os braços quebrados e sofreu diversas lesões no corpo.

De acordo com a polícia, a tortura, chamada também de “pau no gato”, foi aplicada como punição pelo homem ter subido o preço da droga em uma venda e não ter repassado a diferença no valor aos traficantes.

A transação chegou ao conhecimento do comando do tráfico no Aglomerado da Serra, que decidiu aplicar um “corretivo” no homem. Segundo informações, ele era olheiro dos traficantes na região, mas havia começado a vender drogas.

Leia também: MG: polícia procura por advogado que deixou drogas e celular com detento



Os dois suspeitos foram então designados para aplicar o "pau no gato". Eles pegaram a vítima e a levaram para o meio do mato para uma sessão de tortura, que aconteceu no início da noite de sábado.

Acionada, a Polícia Militar iniciou uma busca, conseguindo encontrar os autores das agressões. Segundo a corporação, são “velhos” conhecidos, que estão envolvidos em pelo menos 20 ocorrências ligadas ao tráfico de drogas nos últimos meses na Região Centro-sul de BH.

Ao efetuar as prisões, os policiais apreenderam, junto com os suspeitos, 200 pinos de cocaína, 80 porções de maconha, R$ 200 em dinheiro, além de radiocomunicadores e um revólver.

Leia também: Suspeitos de atirar contra dois homens são presos na Região Centro-Sul de BH



O caso foi encaminhado para a Polícia Civil, que investiga os mandantes do crime. A vítima foi internada no Hospital João XXIII.

A prisão também revela uma das formas de atuação do chamado "Tribunal do Crime", que executa inimigos ou quem tem dívidas com o tráfico. No caso do "Pau no Gato", são aplicados "corretivos" com o objetivo de deixar a vítima viva.