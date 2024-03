O km 23 da rodovia MG-420, trecho entre Pompéu e a BR-040, na Região Central de Minas Gerais, será interditada por cinco dias a partir desta quinta-feira (29/2), devido a uma obra. De acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG), haverá um desvio nos dois sentidos.

O fluxo de veículos vai ser deslocado para duas opções de tráfego, sendo um deles totalmente pavimentado e o segundo tem um trecho de 26 km de terra. Placas e faixas estão instaladas para orientar os motoristas que transitarem pela região. Além disso, a equipe de fiscalização do DER-MG vai ajudar a monitorar o trânsito.

O trecho totalmente pavimentado começa em Pompéu seguindo pela MG-164, até Martinho Campos. Na sequência, o motorista deve entrar na BR-352 até o entroncamento com a MG-423, quando deve prosseguir até Papagaios, onde deverá avançar pela MG-060, passando por Maravilhas e um pouco depois, no entroncamento da MG-238, adentrar rumo a Cachoeira da Prata. No entroncamento para Inhaúma o motorista deve optar por continuar pela MG-238, para quem dirige a Belo Horizonte ou pela AMG-0360 ao que tem como destino a direção de Brasília, ambos trajetos até a BR-040.

Outra opção é sair de Pompéu sentido MG-060, passando pela Agropéu e seguir por 26 quilômetros em trecho não pavimentado até Papagaios, onde deverá avançar pela MG-060, passando por Maravilhas e um pouco depois, no entroncamento da MG-238, adentrar rumo a Cachoeira da Prata. No entroncamento para Inhaúma o motorista deve optar por continuar pela MG-238, para quem dirige a Belo Horizonte ou pela AMG-0360 ao que tem como destino a direção de Brasília, ambos trajetos até a BR-040.

A intervenção é necessária para executar os serviços de substituição de um bueiro, o que vai aumentar a capacidade de dar mais vazão às águas. A empresa contratada vai trabalhar em horário ampliado para liberar a via o mais rápido possível e minimizar os transtornos.

A obra será realizada através do Provias, programa de recuperação rodoviária do governo estadual. As melhorias na MG-420 começaram em setembro do ano passado e devem durar até abril deste ano. As obras de recuperação funcional são executadas entre o entroncamento da BR-040 e Pompéu; de Pompéu até a usina de álcool Agropéu e de Abaeté até o entroncamento para a LMG-793.