A van escolar que caiu em um barranco com alunos na última sexta-feira (19/4) em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, não tinha licença para transportar alunos. Um estudante e a motorista foram conduzidos ao hospital.

Segundo a Prefeitura de Nova Lima, o licenciamento anual do veículo está em dia, mas não está regular para realizar transporte escolar, de acordo com com a Lei Municipal 034/2016, que prevê a regulamentação do serviço.

Relembre o caso

O acidente ocorreu por volta de 11h40 de sexta-feira (19), no horário de saída dos estudantes do turno da manhã do Instituto Educacional Santa Rita de Cássia, localizado no bairro Quintas, em Nova Lima. Havia 15 adolescentes, entre 12 a 14 anos, sendo que 10 deles sofreram ferimentos leves, como escoriações.

Populares ajudaram a retirar as vítimas. A motorista do veículo e um dos alunos foram conduzidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), enquanto nove alunos dispensaram o atendimento e foram liberados na presença dos responsáveis.

Além dos ferimentos leves, a condutora passou mal depois do acidente. De acordo com o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, ela ficou em estado de choque e com o emocional abalado.

Operação

O veículo desceu o barranco e só parou ao atingir uma árvore, permanecendo tombado até que os bombeiros verificassem a situação. As causas do acidente seguem em investigação.

Os bombeiros realizaram a estabilização da van e a prevenção contra incêndio, isolando a bateria e contendo o vazamento de fluidos do motor.

Uma aeronave da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi mobilizada para a ocorrência, mas não foi utilizada. A Polícia Militar também esteve no local.