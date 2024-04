Quatro leilões de bens apreendidos em operações de combate ao tráfico de drogas serão realizados nesta semana, nos dias 23, 24 e 26. Quem participar poderá dar lances em bens como carros, motos, caminhões, relógios, cordões, anéis, pulseiras e maquinário. Ao todo serão 105 lotes e os lances já podem ser feitos no site do MGL e do GP leilões.

A ação é realizada pela Secretaria Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) em parceria com a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (Senad). Entre os bens disponíveis para leilão, estão um Volkswagen Jetta, modelo 2015, prata; um caminhão Volvo, modelo 2012, prata; um lote com cordões, pulseiras e anéis; e um outro com relógios.

A subsecretária de Políticas sobre Drogas, Cláudia Leite, destaca que o leilão é uma estratégia para reduzir os gastos públicos com os itens apreendidos. “Essas ações evitam a desvalorização do bem apreendido, reduzem os custos com pátios e reforçam as políticas de prevenção e repressão ao tráfico de drogas”, explica a subsecretária.

Segundo a Sejusp, os recursos arrecadados serão aplicados na gestão do Fundo Nacional Antidrogas (FUNAD) e em gastos relacionados às atribuições do SENAD, órgão que gere o fundo. Os lances já estão abertos e podem ser realizados até o dia de cada leilão.

Confira os Horários

23/04 : a partir das 10:00

24/04: a partir das 10:00

24/04: a partir das 14:00

26/04: a partir das 10:00