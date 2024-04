Um homem de 25 anos foi preso na tarde desta terça-feira (16/4) no bairro Florença, em Ribeirão das Neves, na Grande BH. Conhecido como “Negão”, ele estava foragido da Justiça e é considerado chefe de uma quadrilha que comanda o tráfico de drogas na cidade de Timóteo, no Vale do Aço. O homem estava com dois mandados de prisão em aberto, expedidos pela comarca de Timóteo, um por tentativa de homicídio e outro por porte ilegal de arma de fogo.

O suspeito é líder da facção ALV, que está em conflito com o grupo Bandeirantes, no Bairro Alvorada, em Timóteo. De acordo com informações da PM, a guerra entre as facções se iniciou em 2021 e, desde então, houve seis homicídios e outras onze tentativas.

Na Grande BH, ele vivia uma vida normal, com sua esposa e dois filhos, trabalhando em um centro de distribuição. Mesmo assim, continuava comandando todos os movimentos da quadrilha em que chefiava. O homem foi preso na própria casa em que estava morando. Ele não chegou a resistir à prisão e teve o esconderijo identificado pelo setor de inteligência da Polícia Militar.

Ainda segundo a Polícia Militar, apenas em 2023, ele é suspeito de cometer pelo menos seis homicídios. Mas, sua ficha criminal é extensa e possui crimes como tráfico de drogas, roubo e homicídio, datados de antes de 2016. O suspeito foi preso e encaminhado para uma Delegacia da Polícia Civil.