Uma mulher de 21 anos foi assassinada a facadas pelo companheiro, de 23, no Bairro Primavera, em Muriaé, na Zona da Mata mineira.







Segundo o boletim de ocorrência, que o Estado de Minas teve acesso, o crime aconteceu na noite dessa segunda-feira (15/4). De acordo com o registro policial, uma vizinha começou a ouvir a vítima gritar por socorro.



A vizinha é proprietária do imóvel em que o casal morava e desceu até o local. Ao chegar, encontrou a vítima morta e, dentro da casa, estavam duas crianças, que não tiveram as idades reveladas. Ela retirou as crianças do local, levou-as para sua casa e acionou a Polícia Militar.



Quando a PM chegou ao local, o homem indicou onde o corpo da companheira estava e assumiu o crime. Ele foi preso e levado para a delegacia. O caso será investigado pela Polícia Civil.