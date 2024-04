Uma mulher de 41 anos ficou ferida depois de ter sido perseguida por uma vaca no Bairro Bela Vista, em Joaíma, no Vale do Jequitinhonha.



A reportagem do Estado de Minas teve acesso ao vídeo de um circuito interno, que mostra a vítima correndo pelas ruas da cidade, para poder fugir da vaca.



Ela vai em direção a um supermercado. No entanto, a poucos metros de entrar no estabelecimento, a vaca acerta a vítima, que acaba batendo na parede do supermercado.



De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima foi socorrida com ferimentos no joelho e teve o celular destruído por conta do impacto com a parede.



O animal entrou no supermercado e derrubou alguns produtos, até sair por uma outra entrada do estabelecimento. A vaca não foi encontrada pela Polícia Militar, assim como o proprietário não foi encontrado.