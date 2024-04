Belo Horizonte pode registrar a menor temperatura do ano, até o momento, neste sábado (20/4). A temperatura mínima prevista é de 15ºC. A capital marcou 15,4ºC no dia 8 deste mês.

Segundo a meteorologista Anete Fernandes, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a partir desta quinta (18/4), uma frente fria se desloca pelo oceano favorecendo o desenvolvimento e a atuação de áreas de instabilidade e ocorrência de chuva, principalmente, no Centro-Sul e Oeste de Minas.

Devido ao aumento das nuvens e da chuva, a temperatura máxima apresentará declínio. Os termômetros devem oscilar entre a máxima de 28ºC e mínima de 19ºC na quinta-feira.

Na sexta feira, com o tempo nublado a temperatura pode chegar a 26ºC, e a mínima, de 17ºC. Já no sábado, os termômetros podem ficar em 15ºC, com máxima de 27ºC.

Queda da temperatura e sensação térmica

BH registrou sensação térmica de 7°C, entre 5h e 6h da manhã desta terça-feira (16/4), na estação meteorológica do Cercadinho, no Bairro Buritis, na Região Oeste da cidade. O índice ficou bem abaixo da menor temperatura oficial registrada na capital, que foi de 17ºC pela manhã, de acordo com a Defesa Civil.

Anete Fernandes afirma que essa queda pode ser explicada pelas rajadas de vento na região que contribuem para deixar a sensação de frio maior.

Previsão do tempo para esta quarta (17/4)

Nesta quarta-feira (17/4), o dia será de céu parcialmente nublado com possibilidade de chuvas rápidas e isoladas, na parte da tarde.

Na capital mineira, a temperatura mínima prevista será de 17 °C, e a máxima, de 29ºC, com umidade relativa do ar mínima em torno de 40%, à tarde.

Frio em Minas

De acordo com o Inmet, além da nebulosidade, um ar mais frio deve atuar, principalmente, no Sul do estado. Na região, os termômetros devem apresentar queda de 4ºC de quinta para sexta. A temperatura mínima prevista para o primeiro dia é de 14ºC na região serrana, e na sexta, tende a declinar para 10ºC.

"A região já registrou mínima de 9ºC neste ano, portanto, para o estado não necessariamente será a menor do ano", comenta a meteorologista.

Temperatura nos próximos meses

À medida que o outono avança e o inverno se aproxima, a tendência é de temperaturas menores. Anete explica que as menores temperaturas mínimas do ano são observadas entre maio e agosto.

"Normalmente, a primeira massa de ar frio que realmente provoca declínio de temperatura ocorre em maio. A alta pós frontal, responsável por este frio, tende a posicionar o centro sobre o oceano, após atuar no Sul do Brasil. Ao se deslocar sobre o oceano, perde intensidade. Por isso, o maior declínio será no sul do país. Na região sudeste, as temperaturas sofrerão declínio, mas nada muito significativo".





*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata