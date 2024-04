Sob pedradas e garrafadas, a Polícia Militar dispersou um baile funk que ocupava trecho de uma avenida de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, no último domingo (14/4). A polícia foi acionada pelos moradores do local, incomodados com o barulho e com a impossibilidade de acessar suas residências. A ação da PM causou correria e vídeos compartilhados nas redes sociais mostram o momento da operação.





Era madrugada de domingo quando a PM foi chamada no bairro Dom Almir devido a uma grande quantidade de reclamações de moradores por causa da festa no meio da rua. Diversos carros com som em alto volume e muita gente aglomerada fechava a avenida Solidariedade, a principal do bairro. Outras vias próximas também estavam com o acesso fechado por causa da aglomeração de pessoas.





A Polícia Militar montou uma grande operação para dispersar as pessoas, inclusive com a utilização de helicóptero. Quando os policiais chegaram, quem estava no baile passou a atirar pedras e garrafas. Isso causou reação dos policiaisl, que usou bombas de efeito moral para dispersar o público e liberar as ruas.

Vídeos mostram as pessoas correndo quando a PM revidou os ataques. Várias pessoas abandonaram seus veículos e os carros foram apreendidos e removidos do local. Todos receberam multas. Ninguém foi preso.