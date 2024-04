Belo Horizonte registrou uma sensação térmica de 7°C, entre 5h e 6h da manhã desta terça-feira, na estação meteorológica do Cercadinho, no Bairro Buritis, Região Oeste de Belo Horizonte. O índice ficou bem abaixo da menor temperatura oficial registrada na capital, que foi de 17º pela manhã, de acordo com a Defesa Civil.

Segundo a meteorologista Anete Fernandes, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), essa queda é explicada pelas rajadas de vento na região que contribuem para deixar a sensação de frio maior.





Apesar da grande variação entre sensação e temperatura oficial, a previsão do tempo para BH nesta terça-feira é de prevalência de calor e céu parcialmente nublado. Os termômetros devem chegar aos 29°C à tarde, segunda Defesa Civil. A umidade relativa do ar mínima fica em torno de 40%.

Em Minas Gerais, a disponibilidade de umidade e circulação dos ventos em médios níveis da atmosfera favorecem o desenvolvimento de áreas de instabilidade no Triângulo Mineiro, Oeste e Sul.