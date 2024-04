O homem de 36 anos que agrediu a ex-companheira com golpes de barra de ferro no último sábado (13/4), no Bairro Madre Gertrudes, na Região Oeste de Belo Horizonte, foi preso ao se apresentar à delegacia na tarde desta terça-feira (16/4).

De acordo com a Polícia Civil (PCMG), foi cumprido um mandado de prisão preventiva contra o suspeito. Ele teria ido até a Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher, na Região Centro-Sul da capital, acompanhado de um advogado. Mais informações serão repassadas pela instituição em uma coletiva de imprensa na manhã dessa quarta (17/4).

O caso aconteceu na tarde do último sábado. Segundo o boletim de ocorrência, o atual namorado da vítima, de 42 anos, afirmou que o ex a agrediu com uma barra de ferro. Depois das agressões, o suspeito fugiu em um carro prata.

Em vídeo de uma câmera de segurança da região, é possível ver quando o homem desce de um carro com uma barra de ferro, sai correndo atrás da mulher e começa a agredi-la com o objeto. Ela tenta fugir do ex-namorado, mas cai em via pública e é alcançada por ele.

A mulher foi encaminhada para o Hospital Municipal Odilon Behrens com uma fratura no punho direito. Ela não conseguiu dar sua versão do crime devido ao estado de choque.