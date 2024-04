Uma mulher, de 42 anos, foi agredida na manhã desse sábado (13/4) pelo ex-namorado, de 36 anos, em uma rua do Bairro Madre Gertrudes, próximo ao Anel Rodoviário, na Região Oeste de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, o atual namorado da vítima afirmou que o ex a agrediu com uma barra de ferro. Depois das agressões, o suspeito fugiu em um carro prata.

Em vídeo de uma câmera de segurança da região, é possível ver quando o homem desce de um carro com uma barra de ferro, sai correndo atrás da mulher e começa a agredi-la com o objeto. Ela tenta fugir do ex-namorado, mas cai em via pública e é alcançada por ele.

A mulher foi socorrida para o Hospital Municipal Odilon Behrens com uma fratura no punho direito. Ela não conseguiu dar a sua versão do crime devido ao estado de choque.

A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil. O órgão esclarece que foi instaurado Inquérito Policial e até o momento, o suspeito não foi conduzido à delegacia de plantão. As investigações encontram-se em andamento na Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher em Belo Horizonte.