Um carro pegou fogo na madrugada desta segunda-feira (22/4), na Avenida Presidente Antônio Carlos, Região da Pampulha de Belo Horizonte.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 4h próximo à altura do número 7484, no sentido Pampulha. Os ocupantes do carro fugiram antes da chegada dos militares.

O veículo pegou fogo depois de uma colisão contra um poste de energia. O poste quebrou na base com a força do impacto e ficou preso pela fiação e pela armadura de concreto.

O carro foi destruído pelas chamas. Depois de controlar o fogo, os bombeiros eliminaram o perigo de derrapagem no óleo derramado na pista, espelhando serragem na pista.

Carro bateu em poste e pegou fogo na madrugada desta segunda-feira (22) CBBMG

A carcaça do carro já foi removida da avenida por um guincho. A Cemig e a BHTrans foram acionadas.

No momento, uma faixa da avenida segue interditada para atendimento à ocorrência.