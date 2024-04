Um homem, de 24 anos, foi morto com mais de 30 tiros na noite desse domingo (21/4), no bairro Cachoeirinha, Região Nordeste de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, o rapaz estava em um evento na rua Itapetinga quando um veículo com quatro pessoas se aproximou. Dois homens desceram, foram em direção a vítima e atiraram. Testemunhas relataram que os autores estavam usando blusa com capuz e não conseguiram identificar os homens.

Um amigo do jovem, que estava trabalhando no evento, chegou a socorrer a vítima para o Hospital Odilon Behrens, mas ela morreu no caminho para o hospital.

Familiares do rapaz afirmaram que a vítima não tinha envolvimento com o crime e não relataram ameaças.

A perícia foi acionada e recolheu diversas cápsulas de calibre .40 e 9mm do local do crime. O rapaz foi baleado ao menos 30 vezes.

Ao verificar os dados da vítima, a Polícia Militar constatou registros policiais por receptação, direção perigosa e porte ilegal de arma de fogo. O caso será investigado.