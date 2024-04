Corpo foi recolhido pelo rabecão e encaminhado para exames no IML

Um homem, de 22 anos, foi perseguido e morto a tiros na noite desse domingo (21/4), no bairro Jardim dos Comerciários, na Região de Venda Nova em Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, o dono da casa onde o rapaz foi morto relatou que estava chegando na residência quando escutou diversos disparos de arma de fogo. Ele abriu o portão rapidamente e chamou um casal de conhecidos para se abrigar dentro do imóvel.

Ao tentar fechar a casa, um homem desconhecido chutou forte o portão de entrada e subiu as escadas de acesso ao interior da residência. Segundo o dono da casa, o rapaz parecia estar fugindo.

Logo depois, um segundo indivíduo, que usava capacete, invadiu a casa, perguntou sobre o homem que entrou antes e subiu as escadas. O dono do imóvel escutou três disparos antes do segundo homem voltar e fugir em uma motocicleta.

O rapaz foi encontrado sem vida no último andar da casa. A perícia foi acionada e constatou tiros na região da nádega, virilha e costas.

Na casa da vítima, a polícia encontrou uma sacola com tubos de cocaína, R$ 500 em moedas e um caderno de anotações.

O corpo foi encaminhado para o IML. O caso será investigado.