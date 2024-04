Um motorista de aplicativo de 36 anos foi brutamente assassinado e jogado para fora do próprio carro, agonizando até a morte no asfalto no Bairro Kennedy, em Contagem, na Grande BH, na madrugada de domingo (21/04).

De acordo com informações da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o crime ocorreu entre 1h30 e 1h35, como pode ser constatado por diversas câmeras de circuito de segurança de vários condomínios em volta da cena do crime.

Três testemunhas foram ouvidas pelos policiais militares do 18º Batalhão. Uma delas conta que escutou uma gritaria na madrugada e viu dois homens discutindo dentro de um Fiat uno Branco de porta esquerda amassada.

De acordo com a primeira testemunha, o motorista do veículo e um homem de camisa vermelha discutiam e brigavam. A testemunha diz que pôde perceber que o passageiro desferia facadas no condutor do automóvel e depois o empurrou para fora do carro, deixando-o no asfalto e fugindo na condução do Fiat uno.

Outra testemunha disse que estava da janela do seu apartamento quando ouviu a discussão, acrescentando ter ouvido alguém dizer: "você me paga".

Uma terceira testemunha disse ter presenciado os mesmos fatos e complementou dizendo que não conhecia nenhum dos envolvidos.

A perícia da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) foi acionada e constatou que o homem esfaqueado sofreu mais de 20 golpes, a maioria no pescoço, mão, braço e antebraço.

O pai do motorista de aplicativo morto foi chamado ao local e acompanhou os procedimentos. Várias câmeras de vigilância flagraram o crime e suas imagens serão usadas para auxiliar na identificação do autor do crime.