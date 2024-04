Dois jovens, de 19 e 20 anos, foram executados a tiros no início da manhã deste sábado (20/4) em Ipatinga, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais. A casa onde eles estavam foi invadida por volta das 5h20 na Rua Pouso Alegre, na Região Central do município. Segundo a Polícia Militar, três homens são suspeitos de participação no duplo homicídio.



Os militares foram acionados pelo tio da vítima de 19 anos, que compareceu à delegacia. Ele relatou, conforme registro da ocorrência, que estava dormindo em um dos quartos do imóvel, quando ouviu o barulho da porta da casa sendo arrombada e, em seguida, os disparos de arma de fogo.

A polícia foi ao local e encontrou os jovens caídos no chão dentro do imóvel com marcas de tiros pelo corpo. Várias cápsulas de calibre 9 milímetros estavam espalhadas pelo chão. As marcas dos disparos também podiam ser vistas nas paredes. Outra viatura foi acionada. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atestou os óbitos.



O tio relatou que, assim que chegou em casa, foi direto dormir e não viu quando as vítimas também chegaram. Ele alegou ainda não conhecer o amigo do sobrinho e que nunca o tinha visto dentro de sua residência antes.

Além disso, o homem afirmou à PM que o sobrinho morava no município de Ipaba e teria tentado matar um homem em 6 de janeiro. Com medo de represálias, o rapaz deixou a cidade e, desde então, morava com ele em Ipatinga.



A PM identificou a vítima de tentativa de execução em Ipaba como um homem de 31 anos, que seria, então, um dos suspeitos do duplo homicídio em Ipatinga. Familiares, no entanto, disseram aos policiais que ele não estava mais na cidade e teria ido para Camanducaia, no Sul de Minas. Além dele, dois jovens, de 18 e 23 anos, são suspeitos de participar dos assassinatos.

Até o fechamento desta matéria ninguém havia sido preso. A Polícia Civil vai investigar o caso.