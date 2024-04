Um homem de 31 anos suspeito de matar o amigo, de 25 anos, em frente a uma universidade no Bairro Coração Eucarístico, na Região Oeste de Belo Horizonte, foi preso nessa sexta-feira (19/4). O crime aconteceu em 13 de janeiro deste ano.

De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais, o suspeito foi detido em uma área de invasão, em Santa Luzia, na Região Metropolitana da capital. As investigações apontam que os dois homens trabalham como entregadores na mesma cooperativa e atendiam a uma rede de restaurantes. A motivação do crime ainda não foi informada.

No dia do crime, o investigado chegou no trabalho da vítima e, após conversarem, a alvejou. O jovem foi atingido por quatro disparos. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

O homem foi encaminhado ao sistema prisional, onde está à disposição da Justiça. As investigações seguem a cargo da equipe do Departamento Estadual de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da PCMG.