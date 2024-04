Duas cidades de Minas Gerais registraram as menores temperaturas do país nesta madrugada (22/4), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Uma delas teve a menor temperatura em todo o Brasil.

Monte Verde, no Sul de Minas, registrou apenas 7,8°C nesta madrugada, enquanto Caldas, também no Sul do estado, marcou 9,4°C.

As cidades mineiras estiveram entre as sete menores temperaturas registradas, ao lado de municípios de Santa Catarina, São Paulo e Paraná. A tendência é que, com o avanço do outono, o estado continue a registrar baixas temperaturas na região.





Menores temperaturas da madrugada (22/4):