Um homem, de 25 anos, foi assassinado na noite desse domingo (21/4), no Bairro Luar da Pampulha, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, moradores escutaram diversos disparos de arma de fogo e encontraram a vítima caída no chão. Populares viram dois homens fugindo em uma moto depois do crime.

A perícia foi acionada e constatou, pela dinâmica no local do crime, que a vítima tentou fugir correndo, mas foi perseguida e atingida por diversos tiros. O homem foi baleado nos braços, pernas, nádegas, costelas, ombros e virilhas.





Ao menos 13 cápsulas deflagradas de calibre 9mm foram recolhidas do local. O celular da vítima também foi apreendidos para ser periciado.

Depois dos trabalhos de praxe da perícia, o corpo foi removido pelo rabecão para o IML e o caso será investigado pela Polícia Civil

Noite violenta na Grande BH

Além de Ribeirão das Neves, Vespasiano e Belo Horizonte também registraram casos de homicídio na noite desse domingo (21/4).

No Bairro Cachoeirinha, Região Nordeste da capital, um homem, de 24 anos, foi morto com mais de 30 tiros. Segundo o boletim de ocorrência, o rapaz estava em um evento na rua Itapetinga quando um veículo com quatro pessoas se aproximou. Dois homens desceram, foram em direção a vítima e atiraram. Testemunhas relataram que os autores estavam usando blusa com capuz e não conseguiram identificar os homens.

Ainda na capital, no bairro Jardim dos Comerciários, na Região de Venda Nova, um homem, de 22 anos, entrou na casa de um desconhecido, foi perseguido e morto a tiros. Na casa da vítima, a polícia encontrou uma sacola com tubos de cocaína, R$ 500 em moedas e um caderno de anotações. O caso será investigado.

Em Vespasiano, um homem morreu, outro ficou ferido e um militar foi atropelado durante uma perseguição policial. Segundo o boletim de ocorrência, moradores denunciaram que suspeitos determinaram toque de recolher na região, exigindo o fechamento de comércios.

Dois homens foram flagrados dentro de um carro em alta velocidade e não obedeceram a ordem de parada. Os policiais dispararam contra os suspeitos, que bateram o carro em uma viatura. Um homem, de 18 anos, morreu no local e outro, de 19, foi socorrido para o Hospital Risoleta Neves. O militar foi levado para o Hospital Militar e não corre risco de vida.