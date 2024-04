Um homem, de 18 anos de idade, morreu e outro, de 19, ficou ferido em uma perseguição policial em Vespasiano, na região Metropolitana de Belo Horizonte. A ocorrência foi no bairro Nova Pampulha, na noite desse domingo (21/4), e terminou com um policial atropelado.

Segundo o boletim de ocorrência, moradores denunciaram que suspeitos determinaram toque de recolher na região, exigindo o fechamento de comércios e anunciando confrontos com a Polícia Militar.

Durante rastreamento no bairro, os militares encontraram um carro prata em alta velocidade e com os ocupantes tentando se abaixar para não serem identificados. A polícia deu ordem de parada, que não foi respeitada, e a perseguição começou.

Na altura da rua 18, o veículo dos fugitivos bateu contra a lateral de uma viatura e, depois, contra uma moto estacionada. Um policial atirou, mas os suspeitos não pararam e atropelaram o militar, que foi jogado para o alto e bateu a cabeça contra o chão na queda, segundo o boletim de ocorrência.

Os policiais constataram que os suspeitos estavam armados e fizeram mais disparos contra os homens. A dupla seguiu na fuga até bater em outra viatura.

O militar atropelado foi socorrido para o Hospital Militar e não corre risco de vida. A morte do motorista do carro em fuga foi constatada no local. O passageiro, de 19 anos, foi socorrido para o Hospital Risoleta Neves, onde segue em observação sob escolta. Não há informações se ele também foi alvejado.

Ainda segundo a Polícia Militar, o condutor é conhecido no meio policial pela extensa ficha criminal. O veículo usado pela dupla era clonado e foi roubado em Belo Horizonte em 18 de março. No carro, a PM encontrou dois revólveres, um de calibre 32 e outro de calibre 38.

As armas usadas pelos militares foram acauteladas. As providências de Polícia Judiciária Militar foram realizadas e a Corregedoria acompanha o caso.



Outro caso

Na noite de sábado (20/4), um jovem de 19 anos morreu durante uma operação da Polícia Militar no Bairro Nova Pampulha, também em Vespasiano. Segundo a PM, o rapaz reagiu à abordagem dos militares e efetuou disparos de arma de fogo contra os policiais, que revidaram. Outro rapaz, de 20, foi preso.

Ainda segundo a PM, há uma guerra de facções criminosas em Vespasiano, onde, nas últimas semanas, ocorreram homicídios em decorrência da disputa pelo domínio de pontos de tráfico de drogas.