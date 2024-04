Um carro pegou fogo na manhã desta segunda-feira (22) na Avenida Amazonas, altura do bairro Nova Suíça, sentido Betim.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a corporação foi chamada para a ocorrência por volta de 10h35.

Os militares estão no local atuando no combate ao incêndio. Houve vazamento de combustível.

Não há vítimas. A principal suspeita é que o incêndio tenha começado por causa de uma pane elétrica no automóvel. Não há informações sobre congestionamento de trânsito.

Incêndio destruiu o veículo nesta segunda CBMMG/Divulgação

Outro incidente

Na madrugada desta segunda-feira (22/4), um carro pegou fogo na Avenida Presidente Antônio Carlos, Região da Pampulha de Belo Horizonte.



O veículo colidiu contra um poste de energia e incendiou-se. O poste quebrou na base com a força do impacto e ficou preso pela fiação e pela armadura de concreto. Os ocupantes do carro fugiram antes da chegada dos militares.