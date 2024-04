Um shopping pegou fogo na madrugada desta segunda-feira (22), na zona sul de Natal (RN).

Segundo informações do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Norte, o fogo começou por volta de 0h e atingiu três lojas.

Uma equipe de combate a incêndio rapidamente chegou ao shopping, onde trabalhou por três horas no combate ao fogo, evitando que mais lojas fossem atingidas.

Ninguém se feriu. Ainda não há informações do que teria motivado o incêndio.