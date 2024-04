O período de seca, influenciado pelo outono, pode causar baixa umidade em 65 municípios de Minas Gerais (veja lista abaixo) na tarde desta segunda-feira (22/4). De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a umidade relativa do ar deve ficar entre 30% e 20% até às 18h.

Segundo o meteorologista Claudemir Azevedo, o tempo seco tem início no período do outono e permanece até o inverno, quando a umidade fica ainda mais baixa. Portanto, a partir de agora, a tendência é que os episódios se agravem.

“No outono, o tempo seco predomina. Temos o período de estiagem e, com isso, os índices de umidade vão baixando significativamente”, explica o especialista.

O Inmet emitiu hoje um alerta para risco de baixa umidade em cidades do Triângulo, Alto Paranaíba, Sul e Sudoeste de Minas, que podem sofrer com umidade de até 20%, com ápice por volta das 15h.

Leia: Minas tem duas cidades entre as cinco mais frias do país; veja quais



Há, ainda, baixo risco de incêndios florestais e à saúde. A recomendação é que as pessoas bebam bastante líquido e evitem desgaste físico nas horas mais secas, assim como exposição ao sol. Pessoas com problemas respiratórios devem ter atenção redobrada.

Cidades com risco de baixa umidade:

Água Comprida

Albertina

Alpinópolis

Alterosa

Andradas

Arceburgo

Areado

Bandeira do Sul

Bom Jesus da Penha

Botelhos

Bueno Brandão

Cabo Verde

Caldas

Campestre

Campina Verde

Campo Florido

Capetinga

Carmo do Rio Claro

Carneirinho

Cássia

Claraval

Comendador Gomes

Conceição da Aparecida

Conceição das Alagoas

Conquista

Delfinópolis

Delta

Divisa Nova

Fortaleza de Minas

Fronteira

Frutal

Guaranésia

Guaxupé

Ibiraci

Ibitiúra de Minas

Inconfidentes

Itamogi

Itapagipe

Itaú de Minas

Iturama

Jacuí

Jacutinga

Juruaia

Limeira do Oeste

Monte Belo

Monte Santo de Minas

Monte Sião

Muzambinho

Nova Resende

Ouro Fino

Passos

Pirajuba

Planura

Poços de Caldas

Prata

Pratápolis

Sacramento

Santa Rita de Caldas

São Francisco de Sales

São Pedro da União

São Sebastião do Paraíso

São Tomás de Aquino

Uberaba

União de Minas

Veríssimo