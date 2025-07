Trump defende Bolsonaro, critica STF e chama julgamento de "caça às bruxas"

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, saiu em defesa de Jair Bolsonaro (PL) nesta segunda-feira (7/7), em publicação feita na sua rede social, a Truth Social. Em meio ao avanço do processo que tramita no Supremo Tribunal Federal (STF) contra o ex-presidente brasileiro, Trump acusou o Judiciário de perseguição política e comparou o caso ao que chama de ataques sofridos por ele nos Estados Unidos.

“Tenho assistido, assim como o mundo, enquanto vão atrás de Bolsonaro dia após dia, mês após mês, ano após ano. Ele não é culpado de nada, exceto por ter lutado pelo povo”, escreveu. “O Brasil está fazendo uma coisa terrível com o ex-presidente Jair Bolsonaro.”

Na postagem, Trump também descreveu Bolsonaro como “um líder forte, que realmente amava seu país” e “um negociador muito duro em comércio”.

Bolsonaro é réu em ação penal no STF por suposta participação em uma trama golpista para reverter o resultado das eleições de 2022, nas quais foi derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A acusação inclui crimes como:

Organização criminosa armada;

Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito;

Golpe de Estado;

Dano qualificado pela violência contra o patrimônio da União;

Deterioração de patrimônio tombado.

O ministro Alexandre de Moraes, relator da ação, deu prazo de 15 dias para que as defesas dos oito réus – incluindo Bolsonaro apresentem suas alegações finais. A expectativa é que o julgamento ocorra entre agosto e setembro.

Na publicação, Trump também questiona o resultado das eleições de 2022, classificando a vitória de Lula como “muito apertada”. Segundo ele, “Bolsonaro está liderando nas pesquisas” e deveria ser julgado nas urnas, e não pelos tribunais.

“Isso não é nada mais do que um ataque a um oponente político – algo que eu conheço bem. Aconteceu comigo”, afirmou. “O povo do Brasil não vai tolerar o que estão fazendo com seu ex-presidente.”

Trump ainda se comprometeu a acompanhar o caso de perto: “Estarei assistindo à caça às bruxas contra Jair Bolsonaro, sua família e milhares de seus apoiadores. O único julgamento que deveria ocorrer é nas urnas. Deixem Bolsonaro em paz.”