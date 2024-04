Um cadeirante foi vítima de um assalto no momento em que pedia ajuda em um semáforo, no Centro de Uberlândia, no Triângulo Mineiro. O caso foi registrado pela Polícia Militar no último sábado (20/4).





De acordo com o boletim de ocorrência, o cadeirante estava pedindo dinheiro no cruzamento das avenidas Vasconcelos Costa e Paes Leme. Ele carregava uma placa, de papelão, informando que o valor seria usado para a compra de remédios.





Em determinado momento, o assaltante se aproximou e determinou que o cadeirante entregasse o dinheiro arrecadado e o celular que tinha. A vítima gritou por socorro, sendo ouvido por frentistas de um posto de combustíveis que fica próximo do local do assalto.





Os frentistas foram na direção da vítima, mas quando chegaram lá, o assaltante já tinha fugido.

Assaltante pego próximo a supermercado





A Polícia Militar foi acionada pelos frentistas. Os policiais militares, quando chegaram ao local do assalto colheram o testemunho da vítima e iniciaram uma busca pelo suspeito.





O homem foi encontrado entrando em um supermercado. Ele foi preso em flagrante e os objetos roubados foram recuperados.