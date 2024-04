A Polícia Militar (PM) foi surpreendida ao ser informada, pelo próprio autor, sobre um homicídio cometido, na madrugada desse domingo (21/4), em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Apesar de ligar para os policiais e contar o que fez, o homem, de 60 anos, fugiu do local e ainda é procurado.





O crime aconteceu no Centro da cidade do Triângulo Mineiro. A vítima, de 55 anos, era namorada do autor e foi esfaqueada no apartamento dele. Além de morar no prédio, o homem é porteiro do condomínio.





Na ligação feita ao 190, o homem disse que teve uma briga com a mulher e ela o atacou com uma faca. Ele a teria desarmado e a atacado para se defender.





O relacionamento deles, que durou mais de 5 anos, havia terminado há alguns meses, mas o homem não aceitava o fim. Na noite de sábado, ele a convenceu de ir até sua residência, mas os policiais ainda não sabem nem o motivo da visita.

Leia também: Vídeo: policiais separam briga e acabam apanhando no meio de confusão





Depois de informar à polícia o que fez e onde aconteceu, ele foi até a casa da filha, contou a história a ela e fugiu, deixando alguns pertences no local. Ela não sabe dizer para onde o pai foi, segundo os militares.





Vizinhos informaram que as brigas do casal eram constantes e que esse seria o motivo do término do relacionamento. O suspeito já tem passagem por violência doméstica.