Um homem, que não teve a idade divulgada, foi preso, na última sexta-feira (19), suspeito de tentar auxiliar a fuga de presos do presídio de Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Em coletiva realizada na manhã desta segunda-feira (22), a Polícia Civil explicou que a tentativa de fuga aconteceu no dia 19 de março deste ano. Outros seis suspeitos participaram do plano, sendo dois adolescentes, três maiores – dois presos (um pela Polícia Militar em 18 de abril e outro pela Polícia Civil em 19 de abril) e um ainda foragido –, além da mulher de um dos investigados, que teria fornecido apoio para a empreitada.

No dia da tentativa de fuga, o grupo foi flagrado por policiais penais enquanto estava em uma van preta nos arredores do presídio. Durante a noite, os policiais de plantão identificaram cinco indivíduos acessando uma casa localizada nos fundos da unidade. Os suspeitos haviam pulado o muro do imóvel.

No interior da casa, os policiais identificaram que uma das paredes de um cômodo interno havia sido quebrada, na tentativa de acesso a uma das celas da unidade prisional. Marretas e uma ferramenta elétrica foram encontradas pelos agentes no local. Os presos ocupantes da referida cela foram transferidos.

O delegado responsável pelo caso, Gabriel Martins Araújo, explicou que eles facilitariam a fuga dos detentos, que estavam todos em uma mesma cela. Alguns dos fugitivos foram encontrados pela Polícia Penal em um centro espírita situado próximo à ala da cela.

“Os suspeitos estão envolvidos com o tráfico de drogas e roubo, sendo considerados de alta periculosidade e já condenados a muitos anos de prisão. Alguns deles estavam envolvidos, inclusive, em um grande roubo cometido há cerca de um ano e meio, também em Ibirité, contra uma empresa varejista de abrangência nacional”, disse o delegado.

Além da prisão, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão, que resultaram na apreensão dos celulares utilizados pelos investigados no dia do crime.

As investigações continuam para a prisão do investigado foragido e a PC vai representar ao Ministério Público para apreensão dos adolescentes envolvidos.

Os suspeitos podem responder pelos crimes de furto e adulteração de sinais identificadores de veículo, corrupção de menores e tentativa de promover fuga de pessoa presa.