Um homem, de 35 anos, morreu ao roubar um carro e fugir da abordagem da Polícia Militar na noite desse domingo (21), em Montes Claros, na Região Norte de Minas Gerais.

De acordo com a PM, os militares foram acionados para o Bairro Village do Lago, após um motorista de aplicativo, de 32 anos, ter o carro roubado por três homens.

Foi feito um rastreamento e o carro encontrado. Os suspeitos não obedeceram às ordens dos policiais e fugiram, iniciando uma perseguição.

O carro foi alcançado e houve uma tentativa de abordagem. O suspeito de 35 anos apontou uma arma para os militares que, para se defender, abriram fogo. Ele foi atingido e socorrido ao Hospital de Pronto Socorro da cidade, mas não resistiu e morreu na unidade.

Os outros dois suspeitos, de 15 e 20 anos, confirmaram aos policiais que participaram do roubo e que o autor estava com um revólver 38 com seis munições.

A arma de fogo e as munições foram apreendidas. O veículo da vítima foi recuperado.

O menor apreendido e o jovem foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil.