Um homem, de 39 anos de idade, foi baleado com uma espingarda dentro de um bar após um desentendimento em Francisco Sá, no Norte de Minas (21/04). A ação foi registrada por câmera de segurança do local.



A vítima foi socorrida e encaminhada para Hospital de Montes Claros, em estado grave. O autor, de 38 anos, fugiu e está sendo procurado. O filho dele, um adolescente de 17 anos, também participou do crime e foi apreendido.

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito e a vítima consumiam bebida alcoólica em um bar no Bairro Planalto, quando se desentenderam por motivos fúteis. Segundo testemunhas, durante a discussão, a vítima empurrou o suspeito, que deixou o bar dizendo que buscaria uma arma.

Pouco tempo depois, o homem voltou em uma bicicleta, acompanhado do filho. Segundo testemunhas, o jovem apontou para o pai onde a vítima se encontrava, junto ao balcão do estabelecimento.



Na sequência, o homem entrou, armado com uma espingarda polveira, e atirou. A vítima tentou correr, mas foi atingida e caiu ao chão. Na filmagem, e possível ver que outras pessoas no bar saíram correndo na hora do tiro. O suspeito fugiu com o filho na motocicleta.

A vítima foi socorrida por terceiros e encaminhada para o Hospital Municipal de Francisco Sá. Devido aos ferimentos graves, precisou ser transferida para a Santa Casa de Montes Claros (a 42 quilômetros de Francisco Sá), onde segue internada em estado grave.



A Polícia Militar de Francisco Sá informou que prossegue as buscas, visando prender o suspeito da tentativa de homicídio. O filho dele foi levado para a delegacia da cidade.