Um jovem de 19 anos foi preso depois de agredir a namorada, de 16 anos, por usar biquíni ao entrar em uma piscina em um clube de Governador Valadares, cidade do Vale do Rio Doce Mineiro. O fato aconteceu na tarde desse domingo (21).

Segundo informações do Boletim de Ocorrência da Polícia Militar, a vítima chegou com o namorado, que é ajudante de pedreiro, por volta de 13h no clube. Ela permaneceu com roupa até as 15h, quando colocou o biquíni para entrar na água.

O namorado não aceitou a situação e uma hora depois começou a agredi-la, puxando o cabelo e pescoço da menor de idade. A jovem disse que tentou fugir das agressões, correndo em direção a portaria do clube, mas foi impedida pelo agressor, que a empurrou contra a parede. Neste momento, a prima da vítima conseguiu intervir, mas também foi agredida pelo autor.



Ao perceber a situação, um homem que estava por perto, tentou ajudar as jovens e também foi agredido pelo ajudante de pedreiro. Logo após a agressão, o namorado da vítima fugiu do local.

A estudante disse que namora o autor das agressões há sete meses, com consentimento dos pais. Ela afirma também que ele sempre demonstrou ciúmes, mas esta foi a primeira agressão sofrida. A adolescente apresentava hematomas no pescoço e pulso, por isso, foi encaminhada para hospital regional.

O ajudante de pedreiro foi capturado pela polícia militar na própria residência e foi conduzido para a delegacia. Ele informou aos militares que já ameaçou familiares e outras pessoas.