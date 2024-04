Minas Gerais bateu recorde de mortes por dengue. De acordo com o novo balanço da Secretaria de Saúde (SES-MG), divulgado nesta segunda-feira (22/4), o estado registrou 288 mortes. O último recorde era de 2016, quando 281 óbitos foram registrados em todo o ano.

Outras 730 mortes estão sob investigação. O balanço também mostra que Minas Gerais se aproxima de meio milhão de casos confirmados para a doença (495.490) em 2024, enquanto mais de um milhão de casos prováveis foram contalizados (1.139.456).

Dos casos confirmados, 55,09% foram registrados em mulheres e os outros 44,91% em homens. Em relação a pessoas com comorbidades, apenas 12,5% apresentavam tais condições. No entanto, das 288 mortes confirmadas, 176 foram de pessoas com comorbidades, o que representa 61,1% do número total de óbitos.

Outras arboviroses

Em relação às outras doenças transmitidas pelo mosquito da dengue, o Aedes aegypti, os números também avançam. Minas Gerais já registrou 65.313 confirmações para chikungunya e 95.826 casos prováveis da doença. Até o momento, 48 mortes foram confirmadas e outras 34 estão sob investigação.

Quanto à zika, a SES-MG informa que foram registrados 240 casos prováveis e 18 confirmados para a doença. Não há mortes confirmadas ou em investigação por zika em Minas.