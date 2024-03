Minas Gerais registrou 690.628 casos prováveis de dengue, de acordo com balanço divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-MG) nesta sexta-feira (22/3). O número representa 34,3% dos casos prováveis totais que o Brasil soma em 2024, segundo o painel do Ministério da Saúde. Ao todo, o país contabiliza mais de 2 milhões de casos prováveis.

O número de casos confirmados em Minas é de 272.250, mais do que o dobro do registrado há um mês atrás, quando o estado contava com 86.184 confirmações no dia 21 de fevereiro. O aumento é de 216% em apenas um mês.

Minas Gerais também registra 121 mortes confirmadas pela doença. Há duas semanas, o estado contava com 60 mortes confirmadas, ou seja, o número de mortes dobrou em apenas 14 dias. Em um mês, o número de mortes saltou de 26 para 121. Há ainda 444 mortes sob investigação no estado.

Em Belo Horizonte, são quase 20 mil casos de dengue confirmados (19.100), segundo o balanço de arboviroses divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde divulgado também nesta sexta (22/3). As regiões do Barreiro e Centro-Sul lideram o ranking de casos na capital mineira, com 3.587 e 3.527 confirmações, respectivamente. Outros 73.233 casos estão sob investigação.

BH registrou até agora 20 óbitos pela doença. Em relação à chikungunya, são 1.472 casos confirmados pela doença e apenas duas mortes. Não há casos de zika registrados no município.



Outras arboviroses

Em relação à chikungunya, foram registrados 64.119 casos prováveis da doença até esta sexta (22/3), dos quais 41.679 foram confirmados. Até o momento, 24 mortes foram confirmadas por chikungunya no estado, e 27 estão em investigação.

Quanto à zika, a SES-MG informa que foram registrados 141 casos prováveis e 14 confirmados para a doença. Não há mortes confirmadas ou em investigação por zika em Minas.

* Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata