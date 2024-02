A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) confirmou, na manhã desta quarta-feira (21/2), seis novas mortes por dengue nas últimas 24 horas. De acordo com o painel de monitoramento da doença, o estado soma agora 26 óbitos e 86.184 casos confirmados somente em 2024. O número representa um aumento de 30% em 24 horas.

Ainda de acordo com o painel de monitoramento, Minas Gerais registrou 250.164 casos prováveis da doença, um aumento de 6,6% no período de 24 horas comparado com o número anterior, de 234.354. Já as mortes em investigação passaram de 136 para 147, aumentando 8%.

O boletim do governo aponta que as mortes por dengue foram registradas nas cidades de Belo Horizonte, Contagem, Mateus Leme, Conselheiro Lafaiete, Morro da Garça e Cataguases.

Outras arboviroses

Em relação à chikungunya, foram registrados 26.267 casos prováveis da doença, dos quais 18.329 foram confirmados. Até o momento, quatro mortes foram confirmadas por chikungunya em Minas Gerais e 18 estão em investigação.

Quanto à zika, a SES-MG informa que foram registrados 54 casos prováveis e seis confirmados para a doença. Não há mortes confirmadas ou em investigação por zika em Minas.

Epidemia

Pelo menos 71 cidades mineiras decretaram situação de emergência em saúde pública em razão do cenário epidemiológico de dengue. Os alertas também consideram outras arboviroses, como chikungunya e zika.

No fim de janeiro, o governo de Minas publicou um decreto de emergência em saúde que autoriza a adoção de todas as medidas administrativas e assistenciais necessárias à contenção da epidemia, em especial a aquisição pública de insumos e materiais, além da contratação de serviços estritamente necessários ao atendimento da situação emergencial.

Belo Horizonte

O balanço dos números da dengue e outras arboviroses em Belo Horizonte foi divulgado nessa terça-feira (20/2) pela Secretaria Municipal de Saúde. Os números apontam que os casos de dengue na capital subiram 28,72% em apenas quatro dias, saltando de 3.718 para 4.786 casos em 2024, com cinco mortes.

Neste ano foram confirmados ainda 311 casos de chikungunya em residentes de Belo Horizonte, sem mortes. Há 396 casos notificados pendentes de resultados. No dia 16, os casos de chikungunya eram de 259. Como a dengue, também houve aumento, mas de 20%. Não há casos de zika confirmados na capital.

O prefeito Fuad Noman (PSD), por meio do Diário Oficial do Município (DOM), decretou situação de emergência em saúde pública na capital mineira devido ao número de casos de dengue, chikungunya e zika na cidade no sábado (17).

A decisão levou em conta que BH atingiu uma incidência média superior a 300 casos prováveis de dengue por 100 mil habitantes, caracterizando um estado de epidemia estabelecida, segundo os parâmetros do Ministério da Saúde.