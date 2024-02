Um filhote de jaguatirica foi capturado pelos bombeiros em um galinheiro no Centro de Caeté, cidade localizada na Grande BH.

Segundo informações, os militares foram acionados às 6h desta quarta-feira (21). O chamado era para a Rua Ramiro Franco, 34, no Centro da cidade, para capturar um filhote de onça dentro do galinheiro.

Lá os militares estiveram no local e realizaram a captura segura do felino, que era um filhote de Jaguatirica. No vídeo é possível ver o momento da captura.

Depois da ação, o animal foi solto em seu habitat natural, longe do perímetro urbano.