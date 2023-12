O animal foi localizado escondido debaixo de uma das mesas do estabelecimento

Uma capivara foi capturada em um bar de Itaúna, na Região Oeste de Minas Gerais. O incidente ocorreu por volta das 21h dessa segunda-feira (18/12).

O animal foi localizado dentro do estabelecimento, debaixo de uma das mesas, como pode ser visto no vídeo disponibilizado pelo Corpo de Bombeiros (CBMMG).

Segundo os militares, a capivara estava andando pela rua, quando se assustou com o grande volume de carros que passava pelo local no momento. Ela então entrou no bar para se esconder.

Os bombeiros realizaram a captura do animal, que não estava ferido, mas agitado. Em seguida, a capivara foi levada e solta de volta em seu habitat natural, informaram os militares.