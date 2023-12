O prefeito de Belo Horizonte Fuad Noman disse, na manhã desta terça-feira (19/12), que o objetivo é não haver reajuste na tarifa de ônibus em 2024. Ele explicou que para definir o eventual aumento no preço da passagem é preciso levar em conta dois fatores.

“De um lado temos o custo real do sistema e de outro quanto a prefeitura pode pagar. O terceiro ponto é quanto será a passagem. Essa conta tem que fechar. Não temos certeza de quanto será o custo e qual será a disponibilidade orçamentária da prefeitura para isso. Mas nosso objetivo é não aumentar (o preço da) passagem, dentro das circunstâncias do que é possível”, afirmou.



Noman disse ainda que se tiver um aumento no valor da tarifa, ele será pequeno.

“Farei todo trabalho para não ter aumento. Se, eventualmente, não conseguirmos fechar o orçamento, pode ser que tenha um pequeno aumento. Não vamos sacrificar o trabalhador”, completou.

Além disso, o prefeito lembrou que já existe passe livre para vários grupos. “Não cobramos passagem (dos moradores) das vilas e favelas, dos estudantes, mulheres em situação de risco, doentes de câncer.” Outro ponto destacado por ele, é que a frota antiga está sendo trocada, o que deve melhorar a qualidade do serviço.



Na semana passada, o prefeito já tinha negado que a passagem de ônibus na capital poderia aumentar para R$ 7.

Café com a imprensa

As declarações do prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), foram feitas em um café da manhã com jornalistas, na sede do Poder Executivo. Durante o encontro, Fuad falou sobre a relação com o presidente da Câmara Municipal, o vereador Gabriel Azevedo (sem partido), além do presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e do governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo). O prefeito ainda respondeu perguntas sobre a Lagoa da Pampulha, Aeroporto Carlos Prates, Anel Rodoviário, moradores em situação de rua, carnaval, entre outros temas.