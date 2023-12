Na noite dessa segunda-feira (18/12) foi registrado chuva em algumas partes de Belo Horizonte e o tempo deve se manter nesta terça-feira (19/12), quando a previsão meteorológica indica que o dia será de céu claro a parcialmente nublado com pancadas de chuva, raios e trovoadas isoladas a partir da tarde.

Segundo a Defesa Civil, a temperatura mínima pela manhã foi de 18°C e a máxima estimada é de 31°C, com umidade relativa mínima do ar em torno de 35% à tarde.

Acumulado de chuvas (mm) em dezembro em BH

- Barreiro: 125,0 (36,9%)

- Centro Sul: 53,4 (15.7%)

- Leste: 86,8 (25,6%)

- Nordeste: 103,6 (30,6%)

- Noroeste: 59,2 (17,5%)

- Norte: 84,4 (24,9%)

- Oeste: 66,6 (19,6%)

- Pampulha: 82,4 (24,3%)

- Venda Nova: 110,0 (32,4%)



Média Climatológica dezembro 339,1 mm

Previsão Minas

Em Minas, a terça-feira (19/12) é de condições meteorológicas favoráveis ao aumento da nebulosidade a partir da tarde e ocorrência de pancada de chuva típicas de primavera em praticamente todas as regiões do estado.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há possibilidade de pancadas de chuva localmente forte, sobretudo, no Centro e Leste mineiro. As temperaturas devem sofrer um ligeiro declínio nos próximos dias em todo o estado, por causa das pancadas de chuva.