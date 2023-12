Depois de dias de calorão, a chegada de uma frente fria colocou 124 cidades mineiras em alerta para chuvas e ventos intensos. O aviso, emitido Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), neste domingo (17/12), é válido até as 10h de segunda-feira (18/12).

O volume das precipitações pode chegar até 30 mm/h ou 50 mm/dia. A previsão abrange cidades da Região Sul de Minas Gerais.

A população deve ficar atenta ao “risco de corte de energia elétrica, alagamentos e descargas elétricas”, informou o Inmet. Também há possibilidade de queda de árvores, já que são esperados ventos de até 60 km/h.

Como fica o tempo nesta semana

A chuva deve chegar a todo o estado a partir de quarta-feira (20/12) e, enfim, dar início à temporada chuvosa, com a chegada da nova estação. O verão no hemisfério sul começa na próxima sexta-feira (22/12) e vai até 20 de março do próximo ano.

Em Belo Horizonte, na segunda-feira, a mínima deve ser de 17º C, enquanto a máxima chega aos 31º C. O céu deve ficar encoberto por nuvens e há chance de chuva isolada.

Na terça, a chance de precipitação se repete. No momento mais frio do dia, os termômetros devem marcar 17º C e, no mais quente, 30º C.

Confira a lista de cidades em alerta para chuvas intensas em Minas Gerais:

Aiuruoca

Alagoa

Albertina

Alfenas

Alpinópolis

Alterosa

Andradas

Arceburgo

Areado

Baependi

Bandeira do Sul

Boa Esperança

Bom Jesus da Penha

Bom Repouso

Borda da Mata

Botelhos

Brazópolis

Bueno Brandão

Cabo Verde

Cachoeira de Minas

Caldas

Camanducaia

Cambuí

Cambuquira

Campanha

Campestre

Campo do Meio

Campos Gerais

Careaçu

Carmo da Cachoeira

Carmo de Minas

Carmo do Rio Claro

Carvalhópolis

Caxambu

Conceição da Aparecida

Conceição das Pedras

Conceição do Rio Verde

Conceição dos Ouros

Congonhal

Consolação

Coqueiral

Cordislândia

Córrego do Bom Jesus

Cristina

Cruzília

Delfim Moreira

Divisa Nova

Dom Viçoso

Elói Mendes

Espírito Santo do Dourado

Estiva

Extrema

Fama

Gonçalves

Guaranésia

Guaxupé

Heliodora

Ibitiúra de Minas

Inconfidentes

Ingaí

Ipuiúna

Itajubá

Itamogi

Itamonte

Itanhandu

Itapeva

Jacuí

Jacutinga

Jesuânia

Juruaia

Lambari

Lavras

Luminárias

Machado

Maria da Fé

Marmelópolis

Monsenhor Paulo

Monte Belo

Monte Santo de Minas

Monte Sião

Munhoz

Muzambinho

Natércia

Nepomuceno

Nova Resende

Olímpio Noronha

Ouro Fino

Paraguaçu

Paraisópolis

Passa Quatro

Pedralva

Piranguçu

Piranguinho

Poço Fundo

Poços de Caldas

Pouso Alegre

Pouso Alto

Santana da Vargem

Santa Rita de Caldas

Santa Rita do Sapucaí

São Bento Abade

São Gonçalo do Sapucaí

São João da Mata

São José do Alegre

São Lourenço

São Pedro da União

São Sebastião da Bela Vista

São Sebastião do Paraíso

São Sebastião do Rio Verde

São Thomé das Letras

Sapucaí-Mirim

Senador Amaral

Senador José Bento

Serrania

Silvianópolis

Soledade de Minas

Tocos do Moji

Toledo

Três Corações

Três Pontas

Turvolândia

Varginha

Virgínia

Wenceslau Braz