Inaugurada em setembro de 1897, dois meses antes da nova capital, a Capela Nossa Senhora do Rosário é considerada a mais antiga da cidade. O endereço, na esquina da Rua São Paulo com a Avenida Amazonas, conferiu ao templo o status de refúgio espiritual para os fiéis que desejam escapar da confusão em um dos pontos mais movimentados do Centro.

A igreja em estilo neogótico foi inaugurada em 26 de setembro, quando a capital ainda era conhecida como Arraial Curral Del Rey. A edificação surgiu em substituição à Igreja do Rosário, construção 78 anos mais antiga que a capela e que se localizava no Largo do Rosário, trecho situado onde atualmente estão as ruas da Bahia, Aimorés, Espírito Santo e a Avenida Álvares Cabral, no Bairro Lourdes, na Região Centro-Sul.

A antiga igreja, inaugurada em 1819, possuía um cemitério. Nela funcionavam espaços de comunhão que atendiam as necessidades espirituais e físicas da comunidade negra. Com o início da construção da nova capital de Minas Gerais, todos os edifícios que ficavam dentro dos limites reservados para a Avenida 17 de Dezembro, atual Avenida do Contorno, foram demolidos, dando espaço para novas construções.

Foi nesse cenário que a capela de paredes brancas e pequenas proporções foi construída. Resistindo aos efeitos do tempo, preserva até hoje características da época da construção, com exceção de algumas pequenas reformas e intervenções. O piso era de madeira e os jardins não existem mais, além de ajustes feitos no telhado em 2016 para maior segurança dos fiéis. A capela funciona sob o sistema curial, ou seja, a administração não está vinculada à alguma paróquia. A independência faz com que ela opere de forma diferenciada e casamentos, batizados, crismas ou outros ministérios paroquiais não são realizados no espaço. O local é voltado para orações, confissões, momentos de reflexão e celebração de missas que ocorrem de segunda a sexta.

QUEBRA-QUEBRA NO VESTIBULAR DA UEMG



O único dia de provas do vestibular da Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG) foi marcado por uma grande confusão em um dos pontos de realização, na Fumec, localizada na Rua Cobre, 200, Bairro Cruzeiro, Região Centro-Sul. Revoltados com o fechamento do portão, candidatos forçaram a entrada até arrombá-lo e ainda quebraram uma porta de vidro. Duas pessoas foram presas. De acordo com o edital, os portões teriam de ser fechados às 13h30, meia hora antes do início da prova. No horário marcado, os porteiros cumpriram a determinação. Nesse instante, cerca de 50 candidatos que ainda estavam do lado de fora se revoltaram e começaram a chutar o portão e forçá-lo. Quando ele foi arrombado, houve correria e, uma porta de vidro, que fica no primeiro prédio do Campus, foi quebrada. Os policiais conseguiram deter dois dos suspeitos, que poderão responder pelo crime de dano ao patrimônio. A Polícia Civil (PCMG) espera pela lista de ausentes das provas para identificar possíveis envolvidos.

ESCOLA VENCE PRÊMIO COM TRÂNSITO COMO TEMA



A Escola Municipal Padre Flávio Giammetta, localizada no Barreiro, foi a vencedora do Prêmio Senatran 2023, do Ministério dos Transportes, na categoria Projetos, programas ou ações de Educação para o Trânsito. A iniciativa, chamada de “A Escola e o Trânsito”, trabalha com alunos de 6 e 7 anos, do 1° ano do ensino fundamental, as noções de deslocamento seguro. A escola recebeu troféu, certificado e um prêmio de R$ 20 mil para usar no desenvolvimento das ações pedagógicas.Como os alunos não dirigem foi feita uma estratégia pedagógica para fazer com que eles percebessem as noções aplicadas no trânsito nos deslocamentos que fazem a pé e na utilização dos espaços. As atividades propostas incluem aulas, atividades práticas para que os estudantes percebam a aplicação das noções discutidas e rodas de conversa. O projeto também inclui o trabalho com a comunidade escolar.

HC VAI PRESENTEAR CRIANÇAS E IDOSOS



A 17ª edição da campanha Natal Solidário, promovida pelo Hospital das Clínicas (HC) da UFMG, vai beneficiar, em 2023, crianças e idosos de quatro instituições: Creche Vovó Guiomar (64 crianças), Creche Imaculada (200 crianças), Instituto Afonso Pena – Santa Casa (26 idosos) e Instituto Paulo Fagundes (56 idosos). A entrega dos presentes dos idosos será feita na manhã de hoje no Instituto Afonso Pena, e à tarde, no Instituto Paulo Fagundes. As crianças serão contempladas no dia 20. Tanto as crianças quanto os idosos escreveram cartas com seus pedidos, que variaram entre brinquedos, material escolar, roupas, calçados e até doces. No total, foram recebidas 82 cartas dos idosos e 264 das crianças atendidas nas creches. O Natal Solidário do HC existe desde 2006, por meio de parceria com a Campanha Papai Noel dos Correios. Desde então, mais de cinco mil cartas já foram adotadas pelos trabalhadores.