Um motociclista morreu, na manhã deste domingo (17/12), ao perder o controle da direção e cair no quilômetro 2 da rodovia AMG 1915, próximo a Delfim Moreira, no Sul do estado, divisa com São Paulo.

Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), J. R. S., de 46 anos, conduzia a motocicleta, que tem placa de Campestre, sentido Itajubá, quando perdeu o controle e caiu ao solo.

A equipe da PMRv chegou ao local, encontrando o motociclista ainda com vida. Os patrulheiros fizeram a manobra de RCP (ressuscitação), no entanto, ele não resistiu e veio a óbito. O corpo foi liberado para uma funerária de Delfim Moreira.