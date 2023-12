O homem foi socorrido consciente e orientado, com fraturas pelo corpo e com pequeno corte no membro inferior direito

Um homem, de 28 anos, ficou ferido em um acidente com uma retroescavadeira na tarde dessa sábado (16/12), na Fazenda Barra Doce, bairro Rural Barra Doce, em Alpinópolis, no Sul de Minas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a retroescavadeira capotou e deixou a vítima, que trabalhava como operador da máquina, presa às ferragens. O homem ficou com os membros inferiores presos na carenagem da máquina.

Após avaliação da cena, os militares constataram que o local estava apresentando risco para realização dos trabalhos de desencarceramento da vítima. O veículo estava tombado com a cabine do operador para baixo à beira de um barranco.

Os bombeiros tornaram o local seguro para atendimento utilizando várias escoras de madeira para dar sustentabilidade e prevenir novo tombamento da máquina.

Utilizando desencarcerador portátil, os bombeiros iniciaram os trabalhos e conseguiram retirar o operador.

O homem foi socorrido consciente e orientado. Eles estava com fraturas pelo corpo e com pequeno corte no membro inferior direito.



Após procedimentos de praxe de imobilização em pacientes de trauma, a vítima foi passada para a guarnição de bombeiros do helicóptero Arcanjo, responsável pelo transporte aéreo para unidade hospitalar da cidade de Passos.