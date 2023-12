Um adolescente de 15 anos fez uma descoberta macabra neste sábado (16/12) em Periquito, no Vale do Aço, em Minas Gerais, ao encontrar o corpo do pai, um homem de 58 anos, com múltiplas perfurações de arma de fogo.

De acordo com informações do Boletim de Ocorrência, a vítima, que morava em um sítio, saiu para cuidar dos animais e não retornou. O corpo foi encontrado horas depois pelo filho.

Uma testemunha revelou aos policiais que o homem assassinado foi apontado como mandante de um homicídio. A motivação seria uma suposta vingança pelo assassinato do cunhado.

O caso está sob investigação. Ninguém foi preso.